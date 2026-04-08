الوطني للمناهج: إتاحة كُتب الرياضيات المعتمدة للتوجيهي للفصل المقبل

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم إتاحة كتب الرياضيات المعتمدة لمرحلة التوجيهي للفصل الدراسي المقبل على موقعه الإلكتروني، ومن ضمنها كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر، الذي أُعيدت طباعته في ضوء التعديلات المقرّة على الخطة الامتحانية للمرحلة الثانوية.

وأشار المركز، في بيان، اليوم الأربعاء، الى اعتماد مبحث الرياضيات ضمن المباحث التي يتقدم بها الطالب في الامتحان الوزاري في الصف الحادي عشر، إلى جانب اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن، بينما يكون مبحث اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات الصف الثاني عشر.

واكد المركز أن الكتاب المنشور ليس كتابًا جديدًا، وإنما هو الكتاب المعتمد ذاته بعد إعادة طباعته، وذلك لغايات توفيره بصيغته المعتمدة للطلبة والمعلمين، وبما ينسجم مع متطلبات العام الدراسي المقبل.

ودعا المركز الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين إلى اعتماد النسخ المنشورة عبر موقعه الإلكتروني بوصفها المرجع الرسمي للنسخ الإلكترونية المعتمدة، ومتابعة أي تحديثات أو إعلانات ذات صلة من خلال القنوات الرسمية