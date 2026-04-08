ترامب: سنستأنف القتال ضد إيران بسهولة في حال عدم وجود اتفاق

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مناسب لواشنطن.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” Sky News: “سنعود إلى ذلك بسهولة بالغة”.

يأتي ذلك فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق أهدافها العسكرية الرئيسية في إيران خلال 38 يوماً فقط، موضحة أن الفترة الزمنية المخططة للعملية كانت تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وكتبت ليفيت عبر منصة “إكس”: “منذ بدء عملية “الغضب الملحمي”، توقع الرئيس ترامب أنها ستستمر 4-6 أسابيع، وبفضل النجاح الباهر لجنودنا، حققنا أهدافنا العسكرية الرئيسية وتجاوزناها خلال 38 يوماً”.

وأشارت ليفيت إلى أن الانجازات العسكرية الأميركية منحت واشنطن نفوذاً وسمحت ببدء المفاوضات التي تؤدي إلى تسوية دبلوماسية وتحقيق سلام طويل الأمد.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأربعاء، تحقيق النصر بعد اتفاقهما على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيساعد لإنهاء اضطرابات الملاحة فيه و”ستجنى أموال طائلة”.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة حققت “انتصارا كاملا وشاملا” بعد الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

وكتب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن هذا اليوم يعد “يوما عظيما من أجل السلام العالمي”، مشيرا إلى أن إيران ترغب في تحقيق ذلك.

وبيّن أن واشنطن ستعمل على تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتخفيف الازدحام الملاحي في المضيق، الذي يعد شريانا حيوياً للطاقة العالمية.

وأضاف ترمب “ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة، وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع، والبقاء على أهبة الاستعداد في المنطقة لضمان سير الأمور بالشكل اللازم، مشيرا إلى أن هذا قد يكون “العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة”.