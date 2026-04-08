8 قتلى و22 جريحًا في صيدا… والجيش اللبناني يحذر من الاقتراب من الجنوب

وطنا اليوم:رغم أجواء التهدئة التي رافقت إعلان وقف إطلاق النار ما بين أمريكا وإيران فجر الأربعاء، لا يزال الوضع الأمني في لبنان حساسا، وسط تحذيرات عسكرية واستمرار بعض العمليات العسكرية.

الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية، وذلك حفاظاً على سلامة السكان. كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب.

وأشار الجيش إلى وجود مخاطر ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.

فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد ثمانية أشخاص وإصابة اثنين وعشرين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا جنوب البلاد، في حصيلة أولية غير نهائية.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الشبريحا – العباسية في مدينة صور، في وقت تتواصل فيه المخاوف من تصعيد ميداني رغم الدعوات الدولية إلى الالتزام بالهدنة.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات دولية من هشاشة الوضع في لبنان، حيث وصف الرئيس الفرنسي الوضع هناك بأنه لا يزال حرجاً، داعياً إلى أن يشمل وقف إطلاق النار كامل الأراضي اللبنانية لضمان استقرار المنطقة.