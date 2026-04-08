بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

8 قتلى و22 جريحًا في صيدا… والجيش اللبناني يحذر من الاقتراب من الجنوب

4 ساعات ago
8 قتلى و22 جريحًا في صيدا… والجيش اللبناني يحذر من الاقتراب من الجنوب

وطنا اليوم:رغم أجواء التهدئة التي رافقت إعلان وقف إطلاق النار ما بين أمريكا وإيران فجر الأربعاء، لا يزال الوضع الأمني في لبنان حساسا، وسط تحذيرات عسكرية واستمرار بعض العمليات العسكرية.
الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية، وذلك حفاظاً على سلامة السكان. كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب.
وأشار الجيش إلى وجود مخاطر ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.
فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد ثمانية أشخاص وإصابة اثنين وعشرين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا جنوب البلاد، في حصيلة أولية غير نهائية.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة الشبريحا – العباسية في مدينة صور، في وقت تتواصل فيه المخاوف من تصعيد ميداني رغم الدعوات الدولية إلى الالتزام بالهدنة.
يأتي ذلك في ظل تحذيرات دولية من هشاشة الوضع في لبنان، حيث وصف الرئيس الفرنسي الوضع هناك بأنه لا يزال حرجاً، داعياً إلى أن يشمل وقف إطلاق النار كامل الأراضي اللبنانية لضمان استقرار المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

مسودة – رسالة رئيس وزراء باكستان على إكس .. عبارة أشعلت المنصات ما قصتها؟

15:58

حماية بيانات الأطفال مسؤولية رقمية لا تحتمل التأجيل

15:51

قواتنا المسلحة … عنوان السيادة وسرّ الطمأنينة الأردنية

15:43

الأردن ثبات وطن في زمن العواصف

15:35

15:17

وفد من سلاح المدفعيه الملكي يزور سلطة العقبه الخاصه

15:14

محمد رمضان يحير جمهوره بمنشور عن مسلسل رمضان 2027

14:57

إرادة ملكية بتعيين حازم المجالي رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقبول استقالة حجازي

14:47

الجيش الاحتـلال : نفذنا هجــوما هو الأعنـف بلبنان .. أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق

14:37

بعد 4 جلسات مُتتالية.. مجلس النواب يُقر “التعليم وتنمية الموارد”

14:13

تجلياتُ الصمود في موقف القائد.

14:11

الملك يلتقي رؤساء وزراء ومسؤولين سابقين لبحث التطورات الإقليمية

وفيات
وفيات الاربعاء 8-4-2026وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026