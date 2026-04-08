كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص

وطنا اليوم:شاركت كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهلية في أعمال الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات، والذي عُقد في فندق الفورسيزن – عمّان، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، بعنوان: تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن.

وناقش الملتقى جملة من القضايا المحورية، أبرزها جودة التعليم، وتكامل المسارات الأكاديمية والتقنية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التدريب التطبيقي ودور التحول الرقمي في تطوير الكفاءات البشرية.

ومثّل كلية التعليم التقني في هذا الحدث المحاضر أنس الظاهر، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ورئيس قسم المواد التحضيرية، والمحاضر معتصم التميمي، مسؤول الجودة وعضو الهيئة التدريسية، والسيد مهند بدران، مدرب ومشرف المختبرات، والآنسة إيمان النوايسة، مسؤولة الامتحانات والتسجيل، إلى جانب مشاركة الطلبة حسناء زيادات ومحمد سميعات.

وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لرؤية الكلية التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتؤكد أهمية التعليم التقني كركيزة أساسية في إعداد الكفاءات المؤهلة، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.