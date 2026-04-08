8 أبريل 2026
الأردن يرحّب بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران

وطنا اليوم:حّب الأردن اليوم بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف توصل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خطوةً إيجابية نحو إنهاء التوتر والتصعيد الخطير في المنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ دعم الأردن للجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم يعالج جميع القضايا التي أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر العقود الماضية.
وشدّدت الوزارة على أهمية فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية دون قيود وفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢.
وأكّدت الوزارة ضرورة أن ينتج وقف إطلاق النار تهدئة شاملة ومستدامة تضمن وقف الاعتداءات والممارسات التي تمسّ سيادة الدول وأمنها واستقرارها وتهدّد سلامة مواطنيها، وتعزّز أمن المنطقة واستقرارها


