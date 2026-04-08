مصدر: مجتبى شارك بفاعلية في عملية التفاوض

9 دقائق ago
وطنا اليوم:كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي تفاصيل الساعات التي سبقت إعلان الهدنة، ناقلا عن مصادر مطلعة أن مجتبى خامنئي شارك بفاعلية في عملية التفاوض، وأنه لولا موافقته لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأشار الموقع إلى أن طهران لم تقاطع المفاوضات رغم تصريحات ترمب القاسية بشأن “القضاء على حضارة بأكملها”.

خلافات حادة وتداول مسودات
وفي سياق المحادثات، نقل الموقع أن المبعوث الأمريكي ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن مقترح النقاط العشر الإيراني كان بمثابة “كارثة بكل المقاييس”، مما دفع الجانب الباكستاني إلى تداول مسودات جديدة بين ويتكوف والوزير عرقجي.
وحصل الوسطاء مساء الاثنين على موافقة واشنطن على مقترح محدث لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

الضغط على نتنياهو وأوامر الانسحاب
وعلى الجانب الإسرائيلي، كان بنيامين نتنياهو على اتصال دائم طوال اليوم مع ترمب وفريقه.
وأكد المصدر أن ترمب تحدث مع نتنياهو قبل نشر الموافقة الرسمية لضمان التزامه بالاتفاق.
وفور نشر ترمب لمنشوره على منصة “تروث سوشيال”، تلقت القوات الأمريكية أوامر بالانسحاب بعد 15 دقيقة فقط.

تقلبات اللحظة الأخيرة
من جانبه، وصف مسؤول عسكري لـ “أكسيوس” الوضع بأنه كان متقلبا للغاية، قائلا: “لم نكن نتوقع ما سيحدث قبل إعلان ترمب المفاجئ لوقف إطلاق النار”.


