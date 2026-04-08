الأردن يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية

39 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إدانة الأردن لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرّات البعثات الدبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا للعام ١٩٦٣.


