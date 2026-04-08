وطنا اليوم:أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إدانة الأردن لاقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة في جمهورية العراق الشقيقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرّات البعثات الدبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا للعام ١٩٦٣.
الأردن يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية
