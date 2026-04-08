بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال ينذر سكان مدينة صور جنوب لبنان بإخلائها

ساعتين ago
وطنا اليوم:بث جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا ومتكررا لسكان مدينة صور وتحديدا في شبريحا – العباسية، صباح اليوم الأربعاء.
وقال: “على سكان مدينة صور وتحديدا شبريحا الإخلاء والتوجه نحو شمال الزهراني”.
يأتي ذلك في ظل تواصل القصف على بلدات لبنانية جنوبية، حيث نفذ طيران الاحتلال غارة على بلدة صريفا جنوبي لبنان. وغارة أخرى على محيط بلدة الشرقية جنوبي لبنان. وذلك بعد ساعات من الإعلان عن قبول الهدنة بين طهران وواشنطن.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أكدت الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران والدول والجماعات الحليفة اتفقت على وقف إطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير /شباط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
