لابيد ينتقد فشل نتنياهو: كارثة سياسية غير مسبوقة

وطنا اليوم:هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالتسبب في كارثة سياسية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

وقال لابيد في تصريح إن إسرائيل لم تكن حاضرة حتى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمنها القومي، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الجيش “الذي نفذ كل ما طلب منه، وبصمود الشعب الإسرائيلي منقطع النظير”.

وأضاف أن نتنياهو لم يحقق أيا من الأهداف التي وضعها بنفسه، محملا إياه مسؤولية الأضرار السياسية والاستراتيجية التي وصفها بأنها ستحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحها، متهما إياه بالغطرسة والإهمال وغياب التخطيط الاستراتيجي.

وأعلنت إيران فجر الأربعاء قبول الولايات المتحدة “مبدئيا” لمقترح إيراني من 10 نقاط لإنهاء الحرب، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقصف البنية التحتية الإيرانية.

وجاء الاتفاق بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب المفتوحة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأت في 28 فبراير 2026، وأسفرت عن آلاف القتلى وتدمير بنى تحتية حيوية ومقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار القادة العسكريين.

وتضمن المقترح الإيراني 10 نقاط أبرزها: عدم الاعتداء على إيران، استمرار السيطرة على مضيق هرمز، رفع العقوبات، دفع تعويضات حربية، ووقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

إلا أن مكتب نتنياهو نفى أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت لبنان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات التفصيلية يوم الجمعة في إسلام آباد برعاية باكستانية