نتنياهو: اتفاق وقف النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان

وطنا اليوم:بعد وقت قصير من إعلان الهدنة لمدة أسبوعين مع إيران، اعتبر الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت “نصراً كاملاً وشاملاً” بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، فيما شددت إسرائيل على أن “وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان”.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع “فرانس برس”: “إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك”.

وقال ترامب إنه سيتم التعامل مع مسألة اليورانيوم الإيراني “على أكمل وجه” بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

ففي رد على سؤال بشأن مصير اليورانيوم المخصب الإيراني، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه “سيتم التعامل مع ذلك على أكمل وجه وإلا لما كنت لأوافق” على التسوية.

وأعرب ترامب عن اعتقاده أن الصين ساهمت في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات. وقال بشأن ما إذا كان بكين ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى هدنة “هذا ما أسمعه”.

ومن المقرر أن يسافر ترامب إلى بكين في مايو (أيار) للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يأتي ذلك فيما قالت إسرائيل، الأربعاء، إنها تدعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إذا أعادت طهران فتح مضيق هرمز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “تدعم إسرائيل قرار الرئيس ترامب بتعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين شرط أن تفتح إيران المضائق على الفور وأن توقف كل الهجمات على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة”.

وأضاف “تدعم إسرائيل أيضا جهود الولايات المتحدة لضمان ألا تشكل إيران تهديداً نووياً وصاروخياً وإرهابياً لأميركا وإسرائيل وجيران إيران العرب والعالم”.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تؤيد قرار تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لكنه ذكر أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

وشكل إعلان ترامب الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً مفاجئاً عن موقفه في وقت سابق من اليوم، عندما حذر من أن “حضارة بأكملها ستفنى الليلة” إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وفور إعلان الهدنة، أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، فجر اليوم الأربعاء، تعليق عملياتها في العراق والمنطقة لمدة أسبوعين. وعلى مدى أيام الحرب نفذت تلك الفصائل مئات الهجمات بالطيران المسير والصواريخ طالت أهدافاً في العراق والمنطقة.

وتنفست الأسواق الصعداء بعد إعلان الهدنة مع إيران، إذ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في الدقائق التي أعقبت رسالة ترامب. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد، ولامست العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أدنى سعر لها منذ 26 مارس (آذار).

وأدى إغلاق المضيق، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما زاد من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي أو حتى ركود.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت غرينتش)، اشتدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، إذ استهدفت الجسور والسكك الحديدية ومطاراً ومصنعاً للبتروكيماويات.

وهاجمت القوات الأميركية أهدافاً في جزيرة خارك، التي تضم محطة تصدير النفط الرئيسية في إيران.