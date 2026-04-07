البيت الأبيض ينفي عزم الولايات المتحدة استخدام السلاح النووي في إيران

وطنا اليوم:تحبس المنطقة أنفاسها، على وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ومخاطر لجوئه لضربة ساحقة ضدها ومحطات الطاقة فيها، قد تدفعها للرد بالمثل على إسرائيل، ودول الخليج، ما يُدخل المنطقة كلها في العصور الحجرية.

المخاوف العالمية وصلت إلى التحذير من إمكانية لجوء ترامب إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، كما فعلت واشنطن مع اليابان لإرغامها على الاستسلام، حيث كانت قصفت الولايات المتحدة اليابان بقنبلتين نوويتين في أغسطس 1945 (هيروشيما ثم ناجازاكي)، وهو ما أسفر عن مقتل حوالي 140-220 ألف شخص فورًا بسبب الإشعاع، وذلك لإجبارها على الاستسلام غير المشروط وإنهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما يتشابه مع الحالة الإيرانية في بعض الأوجه.

الى ذلك نفى البيت الأبيض، الثلاثاء بلهجة حازمة نيته استخدام السلاح النووي في إيران، وذلك في رسالة نشرها على حساب تابع له على منصة “إكس”.

وورد في الرسالة: “لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح الى ذلك، أيها المهرجون الكبار”.

وجاء موقف البيت الأبيض ردا على منشور على إكس يعود الى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحا مصورا لنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقا إياه بعبارة “يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن (حضارة بكملها ستموت الليلة) ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران، الثلاثاء، بالقضاء على “كامل حضارتها”، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة إنذاره لها للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، بينما حذر نائبه جاي دي فانس من إمكان استخدام الولايات المتحدة “أدوات” جديدة في الحرب.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”، “حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟”.

ووصف هذه اللحظة بأنها “واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد”، مؤكدا أن “47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا.”

ولم يدل ترامب بتفاصيل إضافية، لكنه سبق أن صرّح بأن الجيش الأميركي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى “يُدمّرها تماما” في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.

وأشار الاثنين إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الموقت المتداول غير كاف.

وتنتهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجرا بتوقيت الأردن، مهددا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف محطات كهرباء وجسور إيرانية الثلاثاء إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران. لن تروا له مثيلا!!!”.

وأضاف في المنشور “افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم – سترون!”، في إشارة إلى مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي تبقيه إيران في حكم المغلق منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في شن هجمات عليها قبل أكثر من شهر.

في المقابل، حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، من أن تهديدات ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران قد ترقى إلى “جرائم حرب”.

وأرسلت باكستان خطة لإنهاء الحرب إلى إيران والولايات المتحدة، والتي ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.