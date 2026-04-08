وفد من سلاح المدفعيه الملكي يزور سلطة العقبه الخاصه

وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مفوض شؤون الاقتصاد والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر،

أن الاقتصاد القوي يبدأ من بيئة أمنة وأن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، بفضل الدور الاستراتيجي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، هو الاساس في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاءه وفدًا من مدرسة سلاح المدفعية الملكي برئاسة العقيد الركن مساعد آمر المدرسة طايل قطيشات، و22 ضابطًا من دورة ركن المدفعية المنعقدة في المدرسة، وذلك للاطلاع على تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كنموذج اقتصادي واستثماري رائد على مستوى المنطقة.

وأعرب أبو عمر ان هذه الزيارة تجسد الشراكة بين سلطة العقبة ومدرسة المدفعية الملكية، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات العسكرية والمدنية يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.

وبيّن أبو عمر أن العقبة تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي إقليمي، مدعومة بتشريعات مرنة وحوافز استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع استراتيجية في قطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة، من ابرزها مشاريع تحلية المياه والهيدروجين الأخضر والسكك الحديدية.

من جانبه، أكد قطيشات أن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية في توسيع وعي الطلبة وإعداد جيل مدرك لدور مؤسسات الدولة في رسم ملامح المستقبل.

وأضاف أن الأمن الوطني لم يعد مسؤولية عسكرية فقط، بل منظومة متكاملة تشارك فيها المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب القوات المسلحة، في معادلة تجمع بين حماية الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية.

واستمع الوفد إلى عرضٍ تقديمي قدّمه مدير مديرية ترويج الاستثمار في السلطة المهندس محمد الحسنات، تناول نشأة السلطة ورسالتها ورؤيتها وأهدافها، إلى جانب خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024–2028) ومخططها الشمولي (2024–2040).

وشملت الزيارة جولة داخل “النافذة الاستثمارية الواحدة”، حيث اطّلع الوفد على نموذج عملي لأتمتة الخدمات الحكومية ضمن منظومة موحدة تجمع الجهات المعنية في مكان واحد، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

كما اطّلعوا خلال الزيارة على آلية إنجاز معاملات تسجيل وترخيص الشركات وإصدار الموافقات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يلغي تعدد المراجعات ويختصر الوقت، ضمن بيئة أعمال مرنة وواضحة تمتد من مرحلة الفكرة وحتى التشغيل.

حضر اللقاء مساعد المفوض أحمد آل خطاب، ومدير مديرية الاستثمار صابر عليوة، ومدير مديرية ترويج الاستثمار المهندس محمد الحسنات، ومدير مديرية تنظيم النقل واللوجستيات عبد الله الرفايعة، ومدير مديرية إدارة الأصول العقارية لؤي الحوراني.