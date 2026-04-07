وفاة شقيقين غرقاً في بركة زراعية في الكرك

وطنا اليوم:توفي شقيقان، الثلاثاء، داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الموجب بمحافظة الكرك.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنّ طواقم الغطس المتخصصة في مديريتي دفاع مدني الكرك ومأدبا تعاملت مع حادثة غرق لشقيقين يبلغان من العمر (15) و(20) عاماً، داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة الموجب.

وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الغطس المتخصصة عملت على إخراجهما وإخلائهما إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب من مجاري الأودية والبرك الزراعية أو التجمعات المائية التي تكونت بفعل مياه الأمطار حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث.