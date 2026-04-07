طهران : حلفاء إيران سيغلقون باب المندب إذا خرج الوضع عن السيطرة

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني، اليوم الثلاثاء، أن “باكستان تواصل توجيه الرسائل لكن الولايات المتحدة لم تغير لهجتها”.

وقال المصدر: “لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة التي تريد من إيران أن تستسلم تحت الضغط”، مشددا على أن “إيران لن تفتح مضيق هرمز مقابل وعود فارغة”.

وأضاف: “ما تريده أميركا هو إعادة فتح مضيق هرمز وإيران لن تفتحه مقابل وعود جوفاء”، ولكن “سنظهر مرونة عندما نرى مرونة من الجانب الأميركي”.

وحذر المصدر من أنه “إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا”

الى ذلك الحرس الثوري -في تصريحات لوكالة فارس- “نحذر الدول المجاورة بأن ضبط النفس انتهى. يجب أن يعلم شركاء أمريكا الإقليميون أننا حتى اليوم مارسنا ضبطا كبيرا للنفس حرصا على حسن الجوار وراعَينا بعض الاعتبارات في اختيار أهداف الرد، ولكن كل هذه الاعتبارات قد أُلغيت الآن”.