طهران : حلفاء إيران سيغلقون باب المندب إذا خرج الوضع عن السيطرة

3 ساعات ago
طهران : حلفاء إيران سيغلقون باب المندب إذا خرج الوضع عن السيطرة

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني، اليوم الثلاثاء، أن “باكستان تواصل توجيه الرسائل لكن الولايات المتحدة لم تغير لهجتها”.
وقال المصدر: “لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة التي تريد من إيران أن تستسلم تحت الضغط”، مشددا على أن “إيران لن تفتح مضيق هرمز مقابل وعود فارغة”.
وأضاف: “ما تريده أميركا هو إعادة فتح مضيق هرمز وإيران لن تفتحه مقابل وعود جوفاء”، ولكن “سنظهر مرونة عندما نرى مرونة من الجانب الأميركي”.
وحذر المصدر من أنه “إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون باب المندب أيضا”
الى ذلك الحرس الثوري -في تصريحات لوكالة فارس- “نحذر الدول المجاورة بأن ضبط النفس انتهى. يجب أن يعلم شركاء أمريكا الإقليميون أننا حتى اليوم مارسنا ضبطا كبيرا للنفس حرصا على حسن الجوار وراعَينا بعض الاعتبارات في اختيار أهداف الرد، ولكن كل هذه الاعتبارات قد أُلغيت الآن”.


24 ساعة
19:07

العثور على جثة شخص داخل حفرة على طريق جرش عمّان

16:57

انطلاق حملة “روحها بترد الروح” على حافلات النقل العام في عمّان لتعزيز السياحة إلى العقبة ووادي رم

16:52

وفاة شقيقين غرقاً في بركة زراعية في الكرك

16:41

مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في قطاع النقل بين الأردن وسوريا وتركيا

16:16

ملثم جديد بنسخة بوليوودية!

16:15

جهود حثيثة من العمال لرد مشروع قانون الضمان أو إحالته الى الدستورية

16:13

ضبط اعتداء على خطوط مياه في بيادر وادي السير وأبو نصير

16:08

بانتهاء الفرصة الأخيرة : تنفجر حرب اليورانيوم الايراني

16:07

غرف الصناعة: ارتفاع محدود على اسعار الأثاث والدهانات محليا رغم الارتفاع الحاد في كلف المواد الأولية

15:58

إدارة ترامب تدرس إلغاء تأشيرات آلاف من النخب الإيرانية المقيمين في البلاد

15:47

هجمات أميركية إسرائيلية تستهدف جزيرة خرج وجسورا في إيران

15:34

الخلايلة يحذر من نقل شائعات التواصل إلى المنابر ويؤكد: إعلان الجهاد صلاحية حصرية لولي الأمر

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة