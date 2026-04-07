ترمب عن إيران : حضارة بأكملها قد تموت الليلة رغم عدم رغبتي بذلك

وطنا اليوم:يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهديداته إيران، وآخرها في منشور له على منصة تروث سوشيال قال فيه: “حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدا، لا أريد أن يحدث ذلك لكن من المرجح أنه ذلك سيحدث”.

وكتب ترامب : “ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!”.

وفي تحدٍ صريح للتهديدات الأميركية باستهداف “البنية التحتية المدنية”، أعلنت طهران رفضها القاطع لمقترحات وقف إطلاق النار وتمسكها بإغلاق “مضيق هرمز”، مما يضع الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية في قلب العاصفة.

ودخلت المنطقة منزلقاً خطيراً مع انفجار المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث أمطرت إيران العمق الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية، رداً على غارات استهدفت العاصمة طهران وأدت لتدمير “كنيس يهودي” بالكامل.

وفيما وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً غير مسبوق للمواطنين الإيرانيين من استخدام شبكة “القطارات”، بلغت حدة التوتر ذروتها مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإبرام اتفاق جديد.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة غارات واسعة النطاق استهدفت جسراً حيوياً خارج مدينة “قم”، تزامناً مع انفجارات هزت “جزيرة خارك” النفطية.

من جانبه، توعد “الحرس الثوري الإيراني” بأن الرد سيذهب إلى “أبعد من حدود المنطقة” إذا تجاوزت واشنطن “الخطوط الحمراء”، في إشارة إلى تهديدات ترمب بـ”محو” المنشآت الإيرانية حال رفض اتفاق الثلاثاء.

وأُلغيت حركة القطارات من محطة السكك الحديدية في مشهد شمال شرقي إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً موجهاً إلى المواطنين في إيران دعاهم فيه إلى الابتعاد عن محطات القطارات وخطوط السكك الحديدية.

وأعلن محافظ مشهد، حسن حسيني، القرار، واصفاً التحذير الإسرائيلي بأنه “غير أخلاقي”، مضيفاً: ““بهدف اتخاذ إجراءات احترازية، تقرر إلغاء جميع رحلات القطارات من محطة مشهد حتى إشعار آخر”.

وفي كاشان، وأعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي قوله إن هجوما على جسر للسكك الحديدية في كاشان أسفر عن مقتل شخصين.

كما أعلن الهلال الأحمر الإيران: استهداف خط للسكك الحديدية في جزيرة خارك