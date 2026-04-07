توقف حركة القطارات في مشهد بإيران بعد تحذير إسرائيلي

ساعتين ago
توقف حركة القطارات في مشهد بإيران بعد تحذير إسرائيلي

وطنا اليوم:نقل إعلام إيراني عن السكك الحديدية في مشهد بإيران أعلانها توقف حركة القطارات بعد تحذير إسرائيلي.
وحذر الجيش الإسرائيلي الإيرانيين من استخدام القطارات حتى مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن على السكان عدم استخدام القطارات أو الاقتراب من خطوط السكك الحديدية في إيران.
وذكر الجيش في حسابه على منصة “إكس”، الذي يستخدم اللغة الفارسية: “من أجل سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والتنقل بها عبر إيران من الآن وحتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران”.
وأضاف: “وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر”.
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر لشبكة “سي إن إن” CNN بأن أميركا وإسرائيل وضعتا قاعدة المعرفة النووية الإيرانية في بنك الأهداف.
وأشارت المصادر إلى أن أميركا وإسرائيل تريدان التأكد من شل قدرة إيران على التخصيب قبل إنهاء الحرب.
وأفاد مصدران إسرائيليان لشبكة “سي إن إن” أن تل أبيب أعدت قائمة محدثة تضم مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران، وذلك تحسباً لسيناريو طارئ في حال فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن في التوصل إلى اتفاق.
وقال المصدران أن أميركا وإسرائيل تريدان التأكد من القضاء على البرنامج النووي الإيراني لذلك بدأت باستهداف أقسام جامعية، ونظم تعدين اليورانيوم ومعالجته، وأجهزة الطرد المركزي، وكذلك الشخصيات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.
إلى ذلك، وذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء أن كنيساً يهودياً في طهران دُمّر بالكامل في الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران.
وكتبت صحيفة شرق “وفقا للمعلومات الأولية، دُمّر كنيس رافي نيا بالكامل في غارات هذا الصباح”.
وتُعد اليهودية ديانة رسمية في إيران، ويعيش هناك عدد قليل من اليهود إذ غادر كثير منهم بعد الثورة الإسلامية عام 1979.


