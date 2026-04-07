إزالة دوار التطبيقية في شفا بدران واستبداله إشارات ضوئية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قرّرت أمانة عمّان الكبرى تحويل دوار جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران إلى تقاطع مزوّد بإشارات ضوئية على أربعة اتجاهات، في خطوة تهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع.
وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، محمد الجدوع، في تصريح الثلاثاء، إن القرار جاء استناداً إلى دراسة مرورية متخصصة أظهرت ارتفاعاً في عدد الحوادث عند الدوار، ما استدعى اعتماد حلول تنظيمية بديلة أكثر كفاءة.
وأوضح الجدوع أن أعمال إزالة الدوار ستبدأ اعتباراً من مساء الخميس المقبل، مشيراً إلى أن مدّة التنفيذ المتوقعة للمشروع، بما يشمل الإزالة وتركيب الإشارات الضوئية، تتراوح من شهر إلى شهرين، وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وبيّن أن تنفيذ الأعمال سيتم دون إغلاق كامل للطريق، حيث ستُحاط منطقة الدوار بحواجز حديدية مؤقتة تضمن استمرارية الحركة المرورية دون تأثيرات جوهرية على انسياب السير في المنطقة.
وأكّد أن أعمال الإزالة تتطلب جهدا فنيا وزمنا إضافيا، نظرا لوجود ردم إنشائي (طمم) ومعلم هندسي كبير يتوسط الدوار، ما يستدعي التعامل معه وفق إجراءات فنية متخصصة تضمن السلامة والكفاءة في التنفيذ.


24 ساعة
16:08

بانتهاء الفرصة الأخيرة : تنفجر حرب اليورانيوم الايراني

16:07

غرف الصناعة: ارتفاع محدود على اسعار الأثاث والدهانات محليا رغم الارتفاع الحاد في كلف المواد الأولية

15:58

إدارة ترامب تدرس إلغاء تأشيرات آلاف من النخب الإيرانية المقيمين في البلاد

15:47

هجمات أميركية إسرائيلية تستهدف جزيرة خرج وجسورا في إيران

15:34

الخلايلة يحذر من نقل شائعات التواصل إلى المنابر ويؤكد: إعلان الجهاد صلاحية حصرية لولي الأمر

15:23

ترمب عن إيران : حضارة بأكملها قد تموت الليلة رغم عدم رغبتي بذلك

15:10

الحرس الثوري يهدددول الجوار : ضبط النفس انتهى

14:50

النائب العموش يوجه سؤال لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟

14:24

اجتماع ثلاثي في العاصمة الأردنية عمّان يبحث ممر الشرق الأوسط

14:13

توقف حركة القطارات في مشهد بإيران بعد تحذير إسرائيلي

14:04

عمال يهددون بإضراب قبل المونديال.. ورسالة إلى الفيفا

13:36

منخفض جوي جديد يفاقم معاناة النازحين بغزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة