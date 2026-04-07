3 قتلى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام تركية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مشيرة إلى اعتقال شخص مصاب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى إصابة شرطيين اثنين في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول.

وقد أفادت وكالة رويترز بسماع دوي ‌إطلاق نار بالقرب من ⁠البناية التي ⁠تضم ⁠القنصلية الإسرائيلية في ⁠مدينة ⁠إسطنبول التركية ‌اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر، إن الأجهزة الأمنية التركية سيطرت على الحادث وهي الآن تتمركز في المكان، فيما بدأت عمليات التحقيق في خليفات المهاجمين ودوافعهم، وماذا إذا كانوا مرتبطين بأي أطراف أخرى.

وبيّن أن السلطات التركية كان قد شددت خلال الفترات الماضية من إجراءاتها الأمنية على هذه المنشأة الديبلوماسية، تفاديا لأي هجمات مشابهة.

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إنه لا يوجد دبلوماسيين إسرائيليين في تركيا حاليا، بينما قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إنه لا يوجد مصابين إسرائيليين في حادثة إطلاق النار بإسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير العدل كلّف 3 مدعين عامين بالتحقيق في حادث إطلاق النار قرب قنصلية إسرائيل بإسطنبول.، بينما أكدت النيابة العامة بإسطنبول فتح تحقيق فوري بشأن ملابسات الحادثة.