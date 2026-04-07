وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلا لها

42 دقيقة ago
وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلا لها

وطنا اليوم:أدان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال يوم امس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك ومن فتح أبوابه أمام المتطرفين اليهود من المستوطنين والمسؤولين في الوقت الذي يُصدّ فيه المسلمون عن أبوابه ويطاردون من خلف أسواره .
وقال الخلايلة إن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأربعين يوما إنما هي جريمة تاريخيّة لم يشهد المسجد مثيلا لها منذ قرون.
واكد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف البالغ مساحته 144 دونما وما الحق به من أسوار وساحات ومقابر وحوائط إنما هو حق خالص للمسلمين لا ينازعهم فيه أحد من الناس ، وأن دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي صاحبة الاختصاص الحصري في ادارته والدخول اليه وكافة شؤنه، تساندها رعاية هاشمية على مر الأجيال


