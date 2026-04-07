استشهاد مسنة بسكتة قلبية جراء اقتحام الاحتلال منزلها بالضفة

46 دقيقة ago
وطنا اليوم:استشهدت فلسطينية مسنة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بسكتة قلبية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن المسنة صبرية أمين شماسنة (68 عاما) أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة أثناء اقتحام قوات الاحتلال منزلها، حيث جرى نقلها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، قبل أن يعلن عن استشهادها.
في السياق قالت مصادر فلسطينية ان الحاجة صبرية تعرضت لضرب مبرح من قبل قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قرابة الساعة الثانية فجرا من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل، ما أثار حالة من الهلع في صفوف القاطنين، إذ تفاجأت المسنة بوجود الجنود أمام الباب، وتعرضت لصدمة وخوف شديدين نتيجة الصراخ، قبل أن تسقط أرضا وتصاب بسكتة قلبية أودت بحياتها.
وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت الجمعية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا حملة اعتقالات لمناطق واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شملت مواجهات مع المواطنين واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، بزعم أنهم مطلوبون.
وداهمت القوات المقتحمة المنازل وعبثت بمحتوياتها، وخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات وتعرض بعضهم للتنكيل، حيث طالت الحملة مناطق عدة من نابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم والقدس


24 ساعة
12:08

رئيس جامعة البترا يطرح استراتيجية شاملة لتعزيز إدماج الطلبة في التعليم الإلكتروني

12:06

الحاج توفيق: لا توجد شركة تحتكر الرز في الاردن

12:02

وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلا لها

11:52

من حي بن يقظان إلى الإنسان المسؤول .. إعادة تخيل الوعي العربي في ضوء فكر سمو الأمير الحسن

11:50

عائلة حسام أبو صفية تخشى تصفيته بموجب قانون إعدام الأسرى

11:44

توضيح رسمي بشأن استخدام تطبيق سند لتأجيل خدمة العلم لطلبة المدارس

11:38

ساعات حاسمة.. هل تُوجه واشنطن ضربة شاملة لإيران؟

11:33

لحظة الانتقام وتدمير إسرائيل بأسلحة حماس قادمة

11:00

مجالس الضمان لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

10:59

الأمن والأمانة يحذران من المنخفض الجوي ويصدران إرشادات للمواطنين

10:54

وفيات الثلاثاء 7-4-2026

10:48

عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة