توضيح رسمي بشأن استخدام تطبيق سند لتأجيل خدمة العلم لطلبة المدارس

وطنا اليوم:أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، آلية استخدام تطبيق “سند” لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يتعلق بإجراءات تأجيل خدمة العلم.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لولي الأمر إنجاز إجراءات تأجيل خدمة العلم لأبنائه من خلال حسابه الشخصي على التطبيق، دون الحاجة إلى إنشاء حساب مستقل لكل طالب أو امتلاكه هاتفًا خاصًا.

وأضافت الوزارة أنه في حال الحاجة إلى نسخة ورقية من وثيقة تأجيل خدمة العلم، يمكن الحصول عليها من خلال مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة، مشيرة إلى أن مديريات التربية والتعليم والجامعات قادرة على التحقق من حالة التأجيل إلكترونيًا عبر الربط البيني بين المؤسسات الحكومية.

كما كشفت الوزارة عن خطط لإضافة ميزة جديدة في الإصدارات القادمة من التطبيق تتيح لولي الأمر طباعة وثيقة تأجيل خدمة العلم مباشرة من حسابه الشخصي، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات الحكومية والتخفيف على المواطنين.