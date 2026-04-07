الأمن والأمانة يحذران من المنخفض الجوي ويصدران إرشادات للمواطنين

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من الأحوال الجوية المتوقعة حيث تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ويصحبها الرعد أحيانا، تمتد لاحقا الى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت المديرية على ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً، لما يشكّله ذلك من خطر حقيقي، مشددة على أهمية الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة في حال مداهمة المياه.

كما حذّرت من الاقتراب من التجمعات الناجمة عن مياه الامطار، لما قد تحمله من مخاطر، مؤكدة ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.

وأهابت المديرية بالسائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، نتيجة الانزلاقات على الطرق التي تشهد هطولات مطرية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبسبب الغبار في مناطق البادية واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول، بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.

من جهتها أصدرت أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، جملة من الإرشادات والتحذيرات للمواطنين، تزامنًا مع تأثر الأردن بمنخفض جوي، داعية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة ومتابعة التحديثات الجوية أولًا بأول.

وأكدت الأمانة ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية، تفاديًا لوقوع الحوادث، إضافة إلى أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية ومواقف السيارات والمحلات التجارية والمستودعات، تجنبًا لتجمع المياه.

ودعت الأمانة أصحاب المحال والتجار إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية بضائعهم، إلى جانب المبادرة بتأمين مواد البناء وعدم تركها في الأماكن المكشوفة، منعًا لانجرافها وإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات عشوائيًا لتجنب إغلاق شبكات التصريف، إضافة إلى الابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق.

وحذرت من ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي، لما قد يسببه ذلك من فيضانات في الطرق، داعية المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ عبر الأرقام (102 أو 117180) لطلب المساعدة.

وتتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع مع ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة يصحبها الرعد أحيانًا، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية والوسطى وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا