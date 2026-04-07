عمّان الأهلية توقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبقراط لتعزيز التدريب في القطاع الصحي

وطنا اليوم:وقّع مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عمّان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية أبقراط للتدريب والتعليم، بهدف تطوير البرامج التدريبية وتعزيز الحضور الأكاديمي والمهني للجامعة، وتوسيع شبكة الشراكات مع الجهات المختصة في المجال الصحي والطبي.

وقد وقّع الاتفاقية نيابة عن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة، وعن الأكاديمية السيد محمد البنا، المدير التنفيذي، وأشرف على توقيع الاتفاقية ومتابعتها مدير مركز الاستشارات والتدريب السيد معاذ الرواشدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ برامج تعليمية نوعية ودبلومات مهنية متخصصة في المجالات الطبية والتقنية، مع تركيز خاص على القطاع الصحي، بما يسهم في تأهيل كوادر مهنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع، ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الجانبين.

كما تتضمن الاتفاقية توسيع آفاق التعاون الدولي عبر الاستفادة من شراكات الأكاديمية العالمية، ودمج الخبرات مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة، من أبرزها :

Primephysio ، Mulligan المملكة المتحدة ، ومن نيوزيلندا Maple Tree Education .

وتسهم هذه المبادرة في رفع كفاءة البرامج التدريبية في الجامعة، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة والخريجين، إضافة إلى تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد في التدريب والاستشارات في القطاع الطبي والتقني داخل المملكة وخارجها.