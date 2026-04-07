عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان في فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي JAIS 2026 الذي عقد مؤخرا في مركز هيا الثقافي تحت رعاية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشه ،وبتنظيم من لجنة المهندسين الشباب والاعلام الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين.

حيث مثل كلية الهندسة في هذا الحدث مساعد العميد لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب ونخبة من طلبة الكلية المتميزين .

وتخلل حفل الافتتاح عدداً من المحاضرات والجلسات الحوارية في مجال الذكاء الاصطناعي قدمها نخبة من الخبراء في هذا المجال .

ويعكس هذا الحدث توجّهًا وطنيًا متقدمًا نحو ترسيخ الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية والتحول المؤسسي، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاعتماد على هذه التقنيات عالميًا، لتصبح شريكًا في التحليل واتخاذ القرار، لا مجرد أداة تقنية مساندة .

وتمتد فعاليات هذا الموسم من بداية شهر نيسان حتى نهاية شهر آب من العام الحالي يتم فيها عقد مجموعة من المحاضرات والدورات المجانية للطلبة في المجالات التالية :

• اساسيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية .

• الابداع وصناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي .

• الذكاء الاصطناعي في الهندسة الكهربائية والانظمة الذكية.

• البرمجة وبناء المنتجات الرقمية .

• الاتمتة الذكية وبناء الانظمة الرقمية .