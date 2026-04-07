البريد الأردني يحصد المركز الثالث في مسابقة أفضل طابع في العالم 2025

وطنا اليوم:في إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجلّ النجاحات الأردنية، حقق البريد الأردني المركز الثالث عالمياً في مسابقة “أفضل طابع في العالم 2025” (World’s Best Stamp)، وذلك ضمن فئة “أفضل طابع محفور/غائر” (The Best Intaglio Stamp)، عن طابعه المميز “قديسو الأردن” (Jordan Saints)، من بين نحو 195 مجموعة طوابعية مشاركة من مختلف دول العالم.

ويعكس هذا الفوز مكانة الأردن المتقدمة في المحافل الدولية، ويؤكد تميز البريد الأردني في تصميم وإنتاج الطوابع ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية الرفيعة، بما ينسجم مع إرث المملكة الحضاري والديني.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهود مهنية وفنية متواصلة قادها البريد الأردني، من خلال مديرة مديرية الطوابع السيدة نور أبو غيدا، التي أشرفت بصورة مباشرة على ملف المشاركة الأردنية في المسابقة. وأسهمت أبو غيدا بدور محوري في اختيار وتطوير فكرة طابع “قديسو الأردن”، ومتابعة مختلف الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بإنتاجه، بما ضمن ظهوره بصورة تليق بمكانة الأردن التاريخية والدينية.

وقد حظي الطابع بإعجاب لجنة التحكيم الدولية، لما تميز به من أصالة فنية، وأناقة تصميم، وقيمة بريدية وثقافية عالية، ما أهله للتفوق على مشاركات دولية عديدة والوصول إلى منصة التتويج العالمية

وتُعد مسابقة “أفضل طابع في العالم” من أبرز وأرفع المسابقات الدولية في قطاع الطوابع، وتقام تحت رعاية عدد من الجهات العالمية المتخصصة، أبرزها:

•الاتحاد البريدي العالمي (UPU)

•اتحاد هواة طوابع جنوب أفريقيا

•الهيئة العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع (WADP)

وأسفر هذا الفوز عن حصول البريد الأردني على شهادة “أفضل طابع في العالم” الرسمية، وهي شهادة مرموقة موقعة من المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ونائب الرئيس الفخري لاتحاد هواة جمع الطوابع في جنوب أفريقيا، في تأكيد دولي جديد على جودة وتميز الطابع الأردني.

ويجسد هذا الإنجاز التزام البريد الأردني بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التصميم والطباعة والإخراج الفني، كما يسلط الضوء على دوره في تعزيز حضور الأردن دولياً، وصون فن الطوابع بوصفه جزءاً من الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة.

ويمثل هذا الفوز محطة مضيئة جديدة في مسيرة البريد الأردني، ورسالة فخر واعتزاز لكل الأردنيين، كما يؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة والإبداع والتميز في أهم المحافل الدولية .