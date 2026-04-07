جماعات الهيكل تحرّض لاقتحام الأقصى وذبح القرابين في الفصح

ساعتين ago
وطنا اليوم:تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بذريعة “حالة الطوارئ”، والأوضاع الأمنية.
وخلال فترة الإغلاق، تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ. ويأتي ذلك عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الدعوات من جماعات استيطانية لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وضمن سلسلة اقتحامات نفذها المتطرف بن غفير للمسجد، حيث اقتحمه نحو 14 مرة منذ توليه منصبه عام 2023، في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد.
وتستغل سلطات الاحتلال هذه الذريعة لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.
وتستغل “جماعات الهيكل” المزعوم فترة “عيد الفصح” العبري، التي بدأت في 2 نيسان الحالي وتستمر حتى 9 منه، للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، والدعوة إلى “ذبح القرابين” داخله.
وحذرت جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.


12:08

رئيس جامعة البترا يطرح استراتيجية شاملة لتعزيز إدماج الطلبة في التعليم الإلكتروني

12:06

الحاج توفيق: لا توجد شركة تحتكر الرز في الاردن

12:02

وزير الأوقاف: إغلاق الأقصى جريمة تاريخية لم يشهد المسجد مثيلا لها

11:58

استشهاد مسنة بسكتة قلبية جراء اقتحام الاحتلال منزلها بالضفة

11:52

من حي بن يقظان إلى الإنسان المسؤول .. إعادة تخيل الوعي العربي في ضوء فكر سمو الأمير الحسن

11:50

عائلة حسام أبو صفية تخشى تصفيته بموجب قانون إعدام الأسرى

11:44

توضيح رسمي بشأن استخدام تطبيق سند لتأجيل خدمة العلم لطلبة المدارس

11:38

ساعات حاسمة.. هل تُوجه واشنطن ضربة شاملة لإيران؟

11:33

لحظة الانتقام وتدمير إسرائيل بأسلحة حماس قادمة

11:00

مجالس الضمان لا يشكّلها المحافِظ بل القانون

10:59

الأمن والأمانة يحذران من المنخفض الجوي ويصدران إرشادات للمواطنين

10:54

وفيات الثلاثاء 7-4-2026

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة