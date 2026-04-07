المياه : موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد المائي صيفا

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الموسم المطري الحالي 2025-2026 يُعد “ممتازًا”، حيث حقق أكثر من 130% من المعدل العام للهطول المطري في المملكة، البالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويًا.

وأوضح سلامة، في تصريح الثلاثاء، أن معظم سدود المملكة في مناطق الجنوب والوسط امتلأت بكامل طاقتها التخزينية نتيجة الهطولات المطرية المتتالية في معظم مناطق المملكة، في حين لم تصل سدود الشمال إلى طاقتها التخزينية الكاملة، حيث إن الموسم المطري الحالي تركزت فيه الهطولات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى.

وأشار إلى أن سد الوحدة شمالي المملكة لم يستقبل سوى كميات “ضئيلة” من المياه خلال هذا الموسم، معربًا عن أمله بتحسن تخزينه فيما تبقى من الموسم.

وبيّن أن المؤشرات الحالية للموسم المطري “مبشرة” بموسم زراعي ممتاز، متوقعًا أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين الوزارة من تأمين احتياجات الشرب والتزويد المائي للمواطنين خلال فصل الصيف بشكل أفضل من المواسم السابقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المائي والغذائي في المملكة.

وأوضح أن الأحواض الجوفية سجلت تحسنًا ملحوظًا في بعض المناطق نتيجة وفرة الهطولات، مما سيكون له أثر في الحد من تراجعها وتحسن نوعية المياه في معظمها، إضافة إلى امتلاء معظم السدود والحفائر الصحراوية، البالغ عددها 650 سدًا وحفيرة بطاقة تخزينية تزيد على 150 مليون متر مكعب، وكذلك امتلاء عشرات آلاف الآبار التجميعية لحصاد مياه الأمطار في المنازل والمزارع في معظم محافظات المملكة.