3 ساعات ago
الجيش الأمريكي ينشر صورة للقاذفة B-2 ويعلق: تمهيدا للمهمة

وطنا اليوم:نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على منصة “إكس” صورة للقاذفة الشبحية B-2، وأرفقتها بتعليق “تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي” ضد إيران.
وكتبت القيادة على منصة “إكس”: “رؤساء طاقم من القوات الجوية الأمريكية أثناء إجرائهم الفحوصات الفنية النهائية لقاذفة B-2 سبيريت الشبحية، تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي”.
وفي وقت سابق، كتب ترامب بأسلوب استفزازي فظ، وباستخدام ألفاظ بذيئة عبر منصة “تروث سوشيال”: “افتحوا المضيق (هرمز) أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم”، ملمحاً إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ”يوم محطات الطاقة ويوم الجسور” في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب قد أصبح في أحاديثه الخاصة، أقل تفاؤلا بإمكانية توصل إيران إلى اتفاق، إذ يتوقع أن يصدر أوامره النهائية بشن ضربات عسكرية مساء الثلاثاء.
وأمهل ترامب الإيرانيين التوصل إلى اتفاق حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يبدأ بتنفيذ تهديداته.


