جيش الاحتلال يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات

وطنا اليوم:في تطور ميداني خطير يعكس نية الاحتلال تصعيد هجماته على البنية التحتية للنقل في إيران، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا للمدنيين الإيرانيين بضرورة الابتعاد عن مرافق السكك الحديدية.

تفاصيل التحذير العسكري

نشر جيش الاحتلال عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة الفارسية على منصة “إكس” بيانا تحذيريا جاء فيه:

حظر التنقل: طالب الجيش السكان في إيران بالامتناع التام عن استخدام القطارات أو التنقل بها عبر كافة خطوط البلاد.

النطاق الزمني: حدد البيان فترة الخطر بأنها تمتد من الآن وحتى الساعة 21:00 (التاسعة مساء) بتوقيت إيران.

مخاطر قاتلة: شدد الجيش على أن التواجد داخل القطارات أو حتى بالقرب من خطوط السكك الحديدية “يعرض حياة المدنيين للخطر الشديد”.

يأتي هذا التحذير في توقيت بالغ الحرج، حيث:

انتهاء المهلة: يتصادف التوقيت الذي حدده الاحتلال (9 مساء) مع الساعات الأخيرة للمهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطهران لإبرام اتفاق نهائي وفتح مضيق هرمز.

شل الحركة: تهدف هذه التهديدات إلى شل قدرة الدولة الإيرانية على نقل العتاد العسكري أو القوات عبر القطارات، وتمهيد الطريق لضربات جوية تدمر شبكة المواصلات.

تصعيد “أبواب الجحيم”: يعد هذا التحذير جزءا من الحرب النفسية والعملية التي تقودها واشنطن وتل أبيب بعد 39 يوما من القتال المتواصل.

تسود حالة من الذعر داخل المدن الإيرانية مع صدور هذه البيانات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات القادمة، بين نجاح الوساطة الدبلوماسية أو بدء هجوم تدميري يستهدف المرافق الحيوية للدولة