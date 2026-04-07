الثلاثاء.. زخات مطرية تكون غزيرة لفترات مصحوبة بالرعد

وطنا اليوم:تشير التوقعات والتحليلات للنماذج العددية إلى تأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، حيث يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد نسبياً في معظم المناطق.

وحسب إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، تهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية وتثير الغبار في مناطق البادية، مع تراجع فرص الهطول مساءً. وتبقى الأجواء ليلاً باردة مع ظهور الغيوم.

ويستمر يوم الأربعاء الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في عدة مناطق، خاصة في الأجزاء الغربية، وقد يصحبها الرعد أحياناً.

كما تبقى الرياح نشطة ومثيرة للغبار في مناطق البادية، في حين تسود أجواء باردة ليلاً مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية.

أما يوم الخميس، فتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة شمالاً، بينما تكون الأجواء ليلاً باردة مع غيوم على ارتفاعات عالية.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية، فيما تبقى الأجواء ليلاً باردة نسبياً.