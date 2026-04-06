العين خليل الحاج توفيق والمهندس جوينات وعودة ومديرية صناعة وتجارة مادبا يتفقدون أسواق مدينة مادبا والإطلاع على واقع الحركة التجارية

وطنا اليوم – قام رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ورئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات ، رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، ومديرية صناعة وتجارة مادبا بجولة تفقدية في أسواق مدينة مادبا واطلعوا على واقع الحركة التجارية ومستوى التزام الأسواق.

وشملت الجولة زيارة عدد من المحال التجارية والقطاعات الحيوية، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير السلع بجودة مناسبة.

وأكد الحاج توفيق خلال الجولة حرص غرفة تجارة الأردن على دعم القطاع التجاري وتعزيز الشراكة مع البلديات ومجالس المحافظات، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

من جهته أشار رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية في تعزيز التواصل المباشر مع التجار والمواطنين، والوقوف على أبرز التحديات والعمل على معالجتها.

وأضاف جوينات أن بلدية مادبا الكبرى تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم القطاع التجاري في مادبا، ومعالجة أي تحديات قد تواجهه، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز ثقة المواطنين بالسوق المحلي

وأكد رئيس مجلس محافظة مادبا، حسام عوده، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على متابعة واقع الأسواق بشكل مباشر، والوقوف على احتياجات المواطنين والتجار، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بجودة مناسبة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية، خاصة مع بدء تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية.