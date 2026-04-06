ترامب: نستطيع القضاء على إيران بالكامل بحلول ليلة الغد

وطنا اليوم:في خطاب حافل بالتناقضات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين: “المهلة التي حددتها لإيران وتنتهي غدا الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية”، مضيفا أن إيران ستستسلم، وإن لم تفعل فلن تبقى لديها جسور ولا محطات طاقة ولا أي شيء.

وأضاف ترمب أنه يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد، مشددا على أن لا أحد يملك الجيش ولا المعدات العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وتابع خلال فعالية سنوية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح (القيامة) “يمكن إنهاء الحرب بسرعة كبيرة إذا فعل الإيرانيون ما يجب عليهم فعله”، مؤكدا أن إيران ترغب في وقف إطلاق النار لأنها تتعرض للإبادة.

وردا على سؤال للصحفيين عن سبب تمديده للمهلة الممنوحة لإيران، أجاب “آمل أن يغتنم الإيرانيون الفرصة”، وأضاف “لقد منحتهم فرصا ولم يستغلوها”.

وقال ترامب إن الجيش الأميركي لا يترك أي شخص من منتسبيه وراءه.

ولفت إلى أن مهمة البحث عن الجنديين الأميركيين وإنقاذهما في إيران واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وخطورة.

“لدينا عدد من الطائرات التي كانت في سماء العدو وبعضها كان على علو منخفض وكانت البنادق موجهة عليها” وفق ترامب

وفي حديثه عن عملية الإنقاذ الثانية قال ترامب إن مهمة الإنقاذ الثانية في إيران شاركت بها 155 طائرة.

وتحدث عن نشر قوات أميركية في 7 أماكن مختلفة لتضليل القوات الإيرانية أثناء عملية إنقاذ الطيار.

وأشار إلى أنه تم “تفجير طائرتي الشحن اللتين علقتا على الرمال حتى لا يحصل الإيرانيون على معداتنا”.

“كنا في ضوء النهار نواجه نيران العدو واثبتت اسلحتنا جدارتنا ولا احد يملك المعدات التي لدينا ولا احد لديه جيش يقارب جيشنا (…) نحن الجيش الأقوى في العالم حتى تاريخها” وفق ترامب

وكان ترامب قد أعلن في منشور سابق على منصة (تروث سوشيال)، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا برفقة قيادات عسكرية، عقب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية وصفها بـ “الجريئة” لإنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل الأراضي الإيرانية.

وقال ترامب إن القوات الأميركية تمكنت من إنقاذ “أحد أفراد الطاقم الجوي المصاب بجروح خطيرة، والذي يتمتع بشجاعة كبيرة”، مشيرا إلى أن العملية نُفذت في مناطق جبلية داخل إيران، وفي ظل ملاحقة من قبل القوات الإيرانية.

وأضاف أن العملية تُعد من المهام النادرة نظرا لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة على “الأفراد والمعدات”، لافتا النظر إلى تنفيذ عمليتي إنقاذ، إحداهما جرت “في وضح النهار” واستغرقت نحو سبع ساعات داخل الأجواء الإيرانية.

ووصف ترامب العملية بأنها “عرض مذهل من الشجاعة والكفاءة”، مشيدا بأداء القوات الأميركية.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق تصعيد عسكري متسارع بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تهديدات متبادلة وتحركات دبلوماسية مكثفة لمحاولة احتواء الأزمة.

كما يأتي في وقت تجري فيه الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين مناقشات حول شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، يمكن أن تمهّد لإنهاء دائم للحرب، وذلك بحسب أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية مطّلعة على المحادثات لموقع أكسيوس