دراسة لإنشاء ثلاثة مسارات بمتنزه عمان القومي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن البدء بإعداد دراسة لإنشاء ثلاثة مسارات جديدة داخل متنزه عمان القومي هي المسار الثقافي، والمسار التاريخي، والمسار الرياضي، بهدف إثراء تجربة الزوار وتنويع الأنشطة داخل المتنزه، وذلك ضمن خطة تأهيل وتطوير المتنزه ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.

وقالت نائب قطاع الأشغال في الأمانة المهندسة نعمة قطناني، ان هذا المشروع يركز على تنشيط السياحة الداخلية وتطوير فكرة المسارات السياحية في المدينة بالشراكة مع المؤسسات والوزارات المعنية.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء مسارات سياحية داخل متنزه عمان القومي توفير تجربة سياحية وتعليمية للزوار من خلال التعرف على المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية داخل المتنزه وتعزيز مفهوم المدينة الصحية من خلال خلق مسارات للمشي .

وبين المدير التنفيذي لمشاريع إحياء عمان والمسارات السياحية المهندس محمد ابو زيتون إن فرقاً فنية وهندسية مختصة من دائرة التراث العمراني، مديرية الطرق، دائرة العطاءات، دائرة المتنزهات مكافحة التصحر، فريق المسارات السياحية، ونظم المعلومات الجغرافية قامت بجولة ميدانية شاملة لإعداد الدراسات اللازمة.

واكد المستشار الدكتور محمد وهيب ان الاعمال التي نقوم بها داخل متنزه عمان القومي تهدف لحماية الإرث الحضاري والوطني داخل المناطق المحمية، مشيرا الى أن المتنزهات التابعة لأمانة عمان تشكل حقلا خصبا للتنمية السياحية بسبب التنوع البيئي والثقافي