لحام يتفاجأ بارتفاع أسعار العجول الى 500 دينار في الاردن

وطنا اليوم:اشارت فيديوهات نشرها لحامون في الاردن الى ارتفاع جديد على اسعار لحم العجل القائم في السوق، حيث سجلت زيادة على الكلغم تراوحت بين 80 قرشا ودينار وبذلك ارتفع سعر العجل الذي وزنه ٥٠٠ كلغم الى ٥٠٠ دينار وسط حالة اقتصادية صعبة يعيشها الاردنيون

وكشف صاحب ملحمة عن ارتفاع جديد في اسعار لحم العجل القائم في السوق المحلية .. تسائل : هل يسبح في مضيق هرمز؟، حيث سجلت زيادة على الكيلو الواحد تراوحت ما بين 80 قرشا ودينار، ما اثار حالة من القلق بين المواطنين والتجار على حد سواء.

واكد مواطنون ان هذا الارتفاع يشكل عبئا اضافيا على الاسر، مطالبين وزير الزراعة بالتدخل السريع لوضع حلول تحد من تسارع الاسعار وتضبط السوق.

وشدد مختصون على ضرورة صدور توضيح رسمي يبين حقيقة ما يجري، ويضع حدا لحالة الجدل، خاصة مع التخوف من استمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.