طهران سلمت ردها إلى باكستان.. ومسؤول أميركي يصفه بالمتشدد

وطنا اليوم:قالت وكالة “إرنا” إن إيران قدمت ردها لباكستان، الوسيط الإقليمي، على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها ترفض وقف إطلاق النار، وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع احترام مطالبها.

وحسب الوكالة، فإن هذه المطالب الإيرانية تشمل أيضا إعادة الإعمار ورفع العقوبات، إضافة إلى مطالب تشمل إنهاء النزاعات بالمنطقة وبروتوكولا للمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن المهلة التي حددها لإيران وتنتهي الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية، مضيفا أن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيدا بما يكفي.

وأضاف ترامب “لقد قدموا اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية”.

في حين اعتبر مسؤول أميركي أن الرد الإيراني متشدد، وغير واضح ما إذا كان سيؤول إلى حل دبلوماسي.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت مصادر إعلامية متعددة بأن مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما بين الولايات المتحدة وإيران يجري تداوله حاليا، وسط استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في إيران بوتيرة متسارعة.

ونقل مراسل أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض أن خطة وقف إطلاق النار هذه هي إحدى الأفكار العديدة التي تُناقش حاليا، لكنها لم تحصل على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد، ومن المتوقع أن يعلن ترمب مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم.

من جهتها، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” -نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط– أن وسطاء من مصر وباكستان وتركيا أرسلوا مقترحا إلى كل من إيران والولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز، لإتاحة وقت لمحاولة إيجاد حل لإنهاء الحرب، ولم تصدر أي ردود رسمية من الجانبين حتى الآن.

سباق مع الزمن

وأفادت “سي إن إن” بأن الدول الساعية لإنهاء الحرب في إيران أعدت هذا المقترح، مؤكدة أنه لم يوافق عليه ترمب بعد، وأن العملية العسكرية الأمريكية ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة.

في السياق نفسه، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر دبلوماسي أن باكستان ترى أن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، هو الذي يتخذ القرارات فعليا في إيران، وأنه مقتنع بانتصار بلاده في الحرب على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت التقييمات الباكستانية أن وحيدي غير مستعد للموافقة على أي تنازلات ضمن اتفاق لإنهاء الحرب، وأن إيران تمتلك نحو 15 ألف صاروخ باليستي ونحو 45 ألف طائرة مسيرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن بلاده ستواصل القتال “حتى توصل العدو إلى نقطة يندم فيها، وذلك لمنع هجمات مستقبلية”.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا أهدافهما في الحرب على إيران، بحسب ما أوردته وكالة “فارس” شبه الرسمية.

ورأى المتحدث الإيراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل “مُنيتا بالهزيمة فعليا” خلال الحرب على بلاده، مشيرا إلى أن استمرار الحرب يهدف إلى “إيصال العدو إلى نقطة يشعر فيها بندم حقيقي”.