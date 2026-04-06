53 دقيقة ago
الملك يزور قيادة سلاح الجو الملكي ويثمن احترافيتهم في حماية سماء الوطن

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة سلاح الجو الملكي، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول أبرز المستجدات العملياتية، والجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية، وخطط التحديث والتطوير.
وجال جلالة الملك في مركز القيادة والسيطرة، حيث تابع عمل إدارة العمليات الجوية وأنظمة الرصد والمتابعة، ودورها في رفع كفاءة الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز حماية أجواء المملكة.
والتقى جلالته عددا من طياري سلاح الجو الملكي، وثمن احترافيتهم وكفاءتهم في أداء الواجب وحماية سماء الوطن.
وأكد جلالة الملك أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد وتنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.
وأعرب جلالته عن فخره بجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مختلف مواقعهم ومعنوياتهم العالية، ودورهم المحوري في حماية المواطنين وصون أمن المملكة واستقرارها.


