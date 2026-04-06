الحرارة أقل من معدلاتها بـ8 درجات.. ليالٍ باردة تنتظر الأردنيين

وطنا اليوم:أصدر مركز “طقس العرب” توقعات جوية، يوم الاثنين، حذر فيه من انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة الصغرى، حيث تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية إلى عودة الأجواء الشتوية القارسة رغم حلول فصل الربيع.

توقعات الحرارة: عمان والمرتفعات تحت تأثير البرد
أوضح المتنبئ الجوي هشام جمال أن المملكة ستشهد اعتبارا من ليلة الاثنين ولمدة عدة أيام قادمة، تراجعا كبيرا في موازين الحرارة لتكون أبرد من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام:
العاصمة عمان والمحافظات: تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 6 و8 درجات مئوية.
جبال الشراة: تصل الحرارة في القمم العالية إلى أدنى مستوياتها، حيث تهوي إلى نحو 4 درجات مئوية.

تأثير إقليمي على بلاد الشام والعراق
لن يقتصر هذا المنخفض الحراري على الأردن فحسب، بل سيمتد ليشمل:
بقية دول بلاد الشام: حيث ستكون الأجواء أبرد من المعدلات الربيعية.
العراق: سيسود طقس بارد بشكل عام خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين
نظرا لأن هذه الدرجات تحاكي أبرد ليالي فصل الشتاء، وجه “طقس العرب” جملة من التوصيات:
الملابس الدافئة: ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة لتفادي نزلات البرد.
وسائل التدفئة: التأكيد على الاستخدام الآمن للمدافئ، خصوصا لسكان المرتفعات الجبلية العالية.
أجواء الصباح: الانتباه من البرودة الشديدة خلال ساعات التوجه إلى المدارس والأعمال في الصباح الباكر.
تعد هذه الموجة الباردة ظاهرة جوية لافتة في “نيسان”، مما يستوجب الحيطة والحذر من تبعات هذا التقلب المفاجئ في الطقس


