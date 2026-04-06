وزارة الأشغال تبدأ صيانة طريق دير علا الرئيسي

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع لصيانة أجزاء متفرقة من طريق ديرعلا الرئيسي، بتكلفة إجمالية تبلغ 180 ألف دينار، بهدف تحسين جودة الطريق ورفع كفاءة السلامة المرورية.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن المشروع، الممول من مجلس محافظة البلقاء “اللامركزية”، يشمل صيانة مساحة تصل إلى 23 ألف متر مربع بعرض متوسط 8 أمتار، ويجري تنفيذه تحت إشراف مباشر من مكتب أشغال لواء ديرعلا التابع لمديرية أشغال البلقاء، ضمن خطة الوزارة السنوية لتطوير شبكة الطرق