الملك يحذر من استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة وغزة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحثا خلاله تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة.
وأكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من الدول العربية، واحترام سيادة الدول، منبها إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.
وحذر جلالته من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.


