حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لضمان استقرار الأسعار

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أهميَّة دعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة؛ لضمان استقرار الأسعار، وتوفير المواد والسِّلع للمواطنين عبر أسواقهما المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء سوق المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة في غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبيَّة.

كما وجّه جعفر حسان بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجمع الصناعات الزراعية في لواء الأغوار الجنوبية، مؤكداً دعم الحكومة لهذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن المجمع سيسهم في إنتاج نحو 20% من منتجات التصنيع الغذائي في المملكة، وهي نسبة تعادل ما تنتجه باقي المجمعات الصناعية الزراعية في مختلف المناطق.

وبيّن أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على المجتمع المحلي، من خلال تحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير مئات فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان بدأ، الاثنين، جولة ميدانية تفقدية في عدد من المواقع في محافظات الجنوب شملت محافظتي معان والكرك.