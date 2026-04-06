بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لضمان استقرار الأسعار

23 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أهميَّة دعم المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة؛ لضمان استقرار الأسعار، وتوفير المواد والسِّلع للمواطنين عبر أسواقهما المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء سوق المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة في غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبيَّة.
كما وجّه جعفر حسان بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجمع الصناعات الزراعية في لواء الأغوار الجنوبية، مؤكداً دعم الحكومة لهذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن المجمع سيسهم في إنتاج نحو 20% من منتجات التصنيع الغذائي في المملكة، وهي نسبة تعادل ما تنتجه باقي المجمعات الصناعية الزراعية في مختلف المناطق.
وبيّن أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر على المجتمع المحلي، من خلال تحفيز التنمية الاقتصادية وتوفير مئات فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان بدأ، الاثنين، جولة ميدانية تفقدية في عدد من المواقع في محافظات الجنوب شملت محافظتي معان والكرك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:36

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهري شباط واَذار

14:27

منتصف الشهر الجاري الموعد النهائي لا ستقبال رسومات مسابقة بنك القاهرة عمان للاطفال

14:25

مستشفى الجامعة الأردنية… أكثر من مجرد مستشفى

14:24

تظاهرات سوريا، عفوية أم منظمة؟

14:06

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون عقود التأمين ويعيده للنواب

14:02

وزير الصناعة يؤكد وفرة السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية

14:00

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا

13:52

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ و3 مسيرات خلال 24 ساعة الماضية

13:03

المهندس مهند الخياط … نموذج للشاب الأردني الذي يحفر الصخر بثبات

12:58

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُعزّز شعبة فسيولوجيا تخطيط الأعصاب بجهاز متطور لتشخيص الاعتلال العصبي بدقة عالية

12:55

الاحتلال يمنع سفر وعودة الحالات الإنسانية عبر معبر رفح

12:42

توقيع مذكرة تعاون بين منصة الأردن سياحية وإذاعة سياحة FM لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي

