وزير الصناعة يؤكد وفرة السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية

42 دقيقة ago
وطنا اليوم:تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الاثنين، المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية للاطلاع على جاهزيتهما ومستوى توفر المخزون من السلع الغذائية الأساسية ومدى استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأكد القضاة خلال الجولة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسستان في هذه المرحلة، لا سيما في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مستويات مخزون امنة تلبي احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المؤسستين وتحرص على دعمهما لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وشدد القضاة على أن الوزارة تواصل عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق بشكل مستمر لرصد توفر السلع ومستويات المخزون وضبط أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار بما يحقق التوازن في الاسواق ويحمي مصالح المواطنين.
وجال القضاة داخل اسواق المؤسستين المدينة والعسكرية ، متفقدا توفر كافة السلع الغذائية الاساسية والغير اساسية، كما استمع الى اراء المستهلكين الذين اكدوا توفر كافة الاصناف وبأسعار مستقرة في المؤسسات المدنية والعسكرية.
بدورهم، أكد مدراء المؤسستين المدينة والعسكرية جاهزية كوادرهم واستمرارهم في العمل وفق خطط مدروسة لضمان توفر السلع.
وأشاروا على حرص المؤسستين في توفير مخزون استراتيجي كافي من مختلف السلع الغذائية الأساسية، مؤكدين على الاستمرار في تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتقديم أسعار منافسة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، مواصلين أداء دورهما الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.


24 ساعة
14:36

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهري شباط واَذار

14:27

منتصف الشهر الجاري الموعد النهائي لا ستقبال رسومات مسابقة بنك القاهرة عمان للاطفال

14:25

مستشفى الجامعة الأردنية… أكثر من مجرد مستشفى

14:24

تظاهرات سوريا، عفوية أم منظمة؟

14:21

حسّان يؤكد أهمية دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لضمان استقرار الأسعار

14:06

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون عقود التأمين ويعيده للنواب

14:00

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا

13:52

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ و3 مسيرات خلال 24 ساعة الماضية

13:03

المهندس مهند الخياط … نموذج للشاب الأردني الذي يحفر الصخر بثبات

12:58

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُعزّز شعبة فسيولوجيا تخطيط الأعصاب بجهاز متطور لتشخيص الاعتلال العصبي بدقة عالية

12:55

الاحتلال يمنع سفر وعودة الحالات الإنسانية عبر معبر رفح

12:42

توقيع مذكرة تعاون بين منصة الأردن سياحية وإذاعة سياحة FM لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي

وفيات
وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026