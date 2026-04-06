وزير الصناعة يؤكد وفرة السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية

وطنا اليوم:تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الاثنين، المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية للاطلاع على جاهزيتهما ومستوى توفر المخزون من السلع الغذائية الأساسية ومدى استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأكد القضاة خلال الجولة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسستان في هذه المرحلة، لا سيما في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مستويات مخزون امنة تلبي احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المؤسستين وتحرص على دعمهما لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وشدد القضاة على أن الوزارة تواصل عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق بشكل مستمر لرصد توفر السلع ومستويات المخزون وضبط أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار بما يحقق التوازن في الاسواق ويحمي مصالح المواطنين.

وجال القضاة داخل اسواق المؤسستين المدينة والعسكرية ، متفقدا توفر كافة السلع الغذائية الاساسية والغير اساسية، كما استمع الى اراء المستهلكين الذين اكدوا توفر كافة الاصناف وبأسعار مستقرة في المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدورهم، أكد مدراء المؤسستين المدينة والعسكرية جاهزية كوادرهم واستمرارهم في العمل وفق خطط مدروسة لضمان توفر السلع.

وأشاروا على حرص المؤسستين في توفير مخزون استراتيجي كافي من مختلف السلع الغذائية الأساسية، مؤكدين على الاستمرار في تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتقديم أسعار منافسة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، مواصلين أداء دورهما الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.