انتشال 4 جثث من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا

وطنا اليوم:نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الاثنين، عن انتشال 4 جثث من تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق دمره صاروخ أطلق من إيران في مدينة حيفا ليل الأحد.

وكان عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء يبحثون منذ مساء الأحد بين أنقاض المبنى في حيفا الذي أصابه قصف صاروخي إيراني ودمره بالكامل.

وأصيب المبنى بعد بضع دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران.

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن المبنى تعرض لـ”ضربة مباشرة بصاروخ”، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه إيراني.

وأظهرت لقطات مصورة العشرات من عمال الإطفاء والإنقاذ وهم يعملون على أضواء المصابيح لإزالة حطام المبنى المدمر في محاولة للوصول إلى المفقودين.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشرتها “نجمة داود الحمراء” تصاعد الدخان من أنقاض مبنى في منطقة مكتظة بالسكان، ووضع المسعفون نقالات على الطريق لنقل الجرحى.