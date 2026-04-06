القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ و3 مسيرات خلال 24 ساعة الماضية

52 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الاثنين، عن استهداف إيران لأراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تصدى لمسيرتين، بينما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض صاروخ إيراني ومسيرة ثالثة.
وبينت مديرية الإعلام العسكري أن الصاروخ والمسيرة سقطا داخل أراضي المملكة.
من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 9 بلاغات لحوادث مختلفة.
وأشار إلى وقوع إصابتين حالتهما متوسطة وأضرار مادية نتيجة تلك الحوادث، مبيناً أنه تم نقل إحدى الإصابات للمستشفى للعلاج، فيما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في الموقع وحالته جيدة.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.


