مستشفى الجامعة الأردنيّة يُعزّز شعبة فسيولوجيا تخطيط الأعصاب بجهاز متطور لتشخيص الاعتلال العصبي بدقة عالية

ساعتين ago
وطنا اليوم:رفد مستشفى الجامعة الأردنيّة، شعبة فسيولوجيا الأعصاب بجهاز متطور لتخطيط الأعصاب والعضلات (NCS- EMG) من طراز Nihon Kohden EMG MEB-9600، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز دقّة التشخيص وتطوير خدَمات الأعصاب، خاصةً في مجال الاعتلال العصبي السكري.

وأكد مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، إنّ إدخال الجهاز الجديد يأتي ضمن خطة المستشفى المستمرة لتحديث التقنيّات الطبيّة وتوفير أحدث وسائل التّشخيص، مُشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تُسهم في رفع دقة الفحوصات وتسريع اتخاذ القرار العلاجي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

بدوره، أوضح رئيس شعبة أمراض وتخطيط الدماغ والأعصاب، الدكتور ماجد هباهبة، أنّ الجهاز يتضمن برنامج الاعتلال العصبي السكري (Diabetic Neuropathy) الأول من نوعه على أجهزة تخطيط الأعصاب والعضلات ، حيث يوفّر نظامًا مُتقدّمًا للكشف عن الحالات وتصنيفها بدقّة، معَ إصدار تقارير طبيّة شاملة تُحدّد شدّة الحالة وتدعم القرار العلاجي.
وأضاف، أنّ الجهاز مزوّد بتقنيّة ترشيح متطورة iSaf Filter لتحسين جودة الإشارات والحصول على نتائج أكثر دقة، إلى جانب نظام ملاحة عصبيّة مُتقدّم يُتيح تحديد مواقع الفحص ونقاط التحفيز العصبي بدقّة عالية أثناء الاختبارات، فضلًا عن مجموعة مُتكاملة من القيم المرجعيّة التي تُسهّل إجراء المقارنات السريريّة وتُعزّز موثوقيّة النتائج.

وعلى صعيدٍ متصل، أعادت شركة الوحدة للتجهيزات والمعدّات الطبيّة، تأهيل مختبر الشعبة وفق أدق المعايير الفنيّة لتتلاءم معَ طبيعة عمل الجهاز الجديد، حيث شملت أعمال التأهيل عزل الأرضيّات والجّدران بمواصفات عالية جدًّا، بما يضمن بيئة فحص مثاليّة ويُسهم في رفع دقّة النتائج وجودة الأداء التّشخيصي.

وحضر تدشين الجهاز، نائبا المدير العام للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، وللشؤون الإداريّة الأستاذ الدكتور أمجد بني هاني، رئيس شعبة أمراض وتخطيط الدماغ والأعصاب الدكتور ماجد هباهبة، استشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة، إلى جانب مدراء شركة الوحدة للتجهيزات الطبيّة المهندس سامي حمدان والمهندس محمد حمدان.


