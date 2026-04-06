الخارجية الإيرانية: ردنا جاهز على مقترح الاتفاق وسنعلنه بالوقت المناسب

وطنا اليوم:اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي ان طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة وستعلنه في الوقت المناسب.

وقال : حددنا مطالبنا استنادا لمصالحنا وموقفنا وخطوطنا الحمراء واضحة.

واضاف ان أمريكا دمرت مسار الدبلوماسية خلال أشهر بأسوأ طريقة والعالم يشهد أن ادعاءاتها غير أفعالها.

الى ذلك ذكر موقع “أكسيوس” أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خطة عملياتية شاملة تستهدف المنشآت الطاقوية الإيرانية، وهي جاهزة للتنفيذ الفوري متى صدر القرار السياسي بذلك.

ونقل الموقع عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة على الوضع لم يسمها، قولهم: “الخطة العملياتية لقصف واسع النطاق للمنشآت الطاقوية الإيرانية في إطار الحملة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتت جاهزة للتنفيذ”.

تأتي هذه التطورات في خضم مشهد بالغ التعقيد، يجمع بين التلويح باستخدام القوة والانخراط في مسارات دبلوماسية متوازية.

فمن جهة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري “محادثات معمقة” مع طهران، مبديا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق ، غير أنه في الوقت ذاته لم يخف تهديداته بضرب محطات الطاقة والجسور، والمطالبة برفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية.