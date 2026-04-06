فيلادلفيا تحصد المركز الأول في مسابقة “روبوفايت” للروبوتات القتالية على مستوى الجامعات الأردنية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:حصد فريقٌ من طلبة قسم هندسة الميكاترونكس في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة فيلادلفيا المركزَ الأول في مسابقة الروبوتات القتالية “روبوفايت”، التي أُقيمت بمشاركةٍ واسعةٍ من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
وجاء هذا الفوز من خلال فريق “Supernova”، الذي قدّم أداءً متقدمًا في تصميم وتطوير الأنظمة الروبوتية، متفوقًا على الفرق المشاركة، ليحصد الجائزةَ الأولى البالغة (10,000) دينار أردني.
وضمّ الفريقُ الطلبةَ: أحمد السيد، علي السقاف، عمر لهيبي، عمر عواد، ومحمد شهريلي، بإشراف المهندس أنس أبو جبل، حيث عكست مشاركتهم مستوىً علميًا ومهاريًا متقدمًا، وقدرةً واضحةً على توظيف المعرفة النظرية في تطبيقاتٍ عمليةٍ مبتكرة.
وأُقيمت فعالياتُ المسابقة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 آذار إلى 3 نيسان 2026، وشهدت تنافسًا بين الفرق المشاركة ضمن بيئةٍ داعمةٍ للإبداع والابتكار في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية.
ويعكس هذا الإنجازُ مستوى التميزِ الذي يتمتعُ به طلبةُ جامعةِ فيلادلفيا، كما يُبرزُ دورَ الجامعةِ في تعزيزِ البحثِ العلميِّ والتطبيقيِّ، ودعمِ الطلبةِ في تنميةِ مهاراتِهم، وتمكينِهم من تحويلِ أفكارِهم إلى مشاريعَ مبتكرةٍ قادرةٍ على المنافسةِ محليًا وإقليميًا.


