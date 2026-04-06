بن غفير : قانون الإعدام ينطبق على 80% من الاسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قانون اإعدام الأسرى الفلسطينيين ينطبق على نحو 80% منهم.

وقال في تصريحات اليوم الاثنين ، أن أي شخص في الضفة الغربية ينفذ عمليات قتل يجب أن تكون عقوبته الإعدام بشكل إلزامي.

وأضاف بن غفير أن القانون شمل ما وصفهم بـ”عناصر النخبة”، مؤكداً أنه تم إزالة ومعالجة جميع الذرائع المرتبطة به.

واردف بن غفير : رئيس جهاز الشاباك أبلغني بأن هذا القانون من شأنه تعزيز قوة الردع

القانون يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يسري على المواطنين اليهود الذين يسري عليهم القانون المدني الإسرائيلي، فهو قانون عنصري تمييزي بوضوح يتعلق بالقضاء العسكري الذي يحكم المناطق الفلسطينية فقط.

وربما لا يكاد يكون هناك قانون أقر في إسرائيل بمستوى عنصرية هذا القانون منذ إقرار القانون الأساسي “إسرائيل دولة اليهود” عام 2018.

هذا القانون الجديد يتجاوز قوانين القضاء العسكري الإسرائيلي التي كانت تقيد قدرة المحاكم العسكرية على إقرار عقوبة الإعدام باشتراط إجماع قضاة المحاكم العسكرية، وأن يكون إقرار هذه العقوبة بطلب من النيابة العامة.