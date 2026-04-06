دمشق تقبض على مهاجمي السفارة الإماراتية

وطنا اليوم:بعد إدانة السلطات السورية أي اعتداء على السفارات أو المقرات الدبلوماسية في البلاد، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على شخصين ممن تورطوا في مهاجمة السفارة الإماراتية في دمشق.

وأوضحت في بيان مساء أمس الأحد، أن وحدات الأمن ألقت القبض على “م.ص” و”ش.ع”، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية.

خط أحمر

كما شددت على أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة. وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.

في حين كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابافي، تصريحات للإخبارية السورية أن “اللذين تم إلقاء القبض عليهما لهما ارتباط بالنظام السابق عبر تنظيمات فلسطينية”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعربت في بيان السبت “عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة”.

عشرات المحتجين

أتى ذلك، بعدما تجمع عشرات المحتجين أمام سفارة الإمارات في دمشق ظهر الجمعة. وقال مسؤول أمني سوري إن هذه الواقعة حدثت بعد أن انفصل بعض المشاركين عن مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أكبر حجماً أقيمت في ساحة الأمويين القريبة، مشيراً إلى أنهم حاولوا اقتحام السفارة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما أضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام “منعتهم قوى الأمن الداخلي من الاقتحام وتعاملت مع الحادثة”.

وتشهد سوريا مظاهرات منذ أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجعل الإعدام شنقاً حكماً تلقائياً على الفلسطينيين المدانين أمام محاكم عسكرية بارتكاب هجمات أدت لسقوط قتلى