إنشاء طريق بديل في سوف بعد انهيار أحد الطرق جراء غزارة الأمطار

وطنا اليوم:قامت كوادر منطقة سوف التابعة لبلدية جرش الكبرى، بإنشاء طريق بديل للطريق المنهار في منطقة سوف (بصة لوزة) نتيجة غزارة الأمطار وزيادة نسبة الرطوبة، بإشراف من مدير المنطقة احمد الدلابيح ومدير دائرة الطرق بالبلدية المهندس طاهر حراحشة.

وأوضح مدير منطقة سوف أحمد الدلابيح، أن كوادر المنطقة بدأت الأعمال الأساسية للطريق، بحضور مدير منطقة جرش المهندس واثق الحوامدة ومشرف قسم الطرق عقلة الحوامدة، حيث تم إنجاز أعمال التهيئة الأولية بطول نحو 30 مترا، على أن تستكمل في المرحلة المقبلة أعمال إنشاء الجدار الاستنادي وتعبيد الطريق بالكامل.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة البلدية المستمرة لضمان سلامة المواطنين وتحسين البنية التحتية في المناطق التي تأثرت نتيجة الهطولات المطرية