الحكومة تخفّض مدة صلاحية التذكرة الموحّدة للزوّار إلى 3 أشهر بدلا من عام

ساعة واحدة ago
Tourists gather in front of the ancient Khaznah (treasury) monument carved in the rock cliff in Jordan's archaeological city of Petra, south of the capital Amman, on November 21, 2019. - Chosen in 2007 among the seven "New Wonders of the World", the ancient capital of the Nabateans carved in rock, whose fame spread as of the 1st century BC, is marking the arrival of over one million visitors in 2019. (Photo by AHMAD ABDO / AFP) (Photo by AHMAD ABDO/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:خفضت الحكومة مدة صلاحية التذكرة الموحّدة إلى 3 أشهر بدلا من 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ دخول الزائر لأراضي الأردن، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.
التذكرة الموحدة (Jordan Pass) هي تذكرة تتيح الدخول إلى أكثر من 40 موقع سياحي في الأردن، ويجب شرائها قبل الوصول إلى الأردن.
وأشارت التعليمات المعدّلة لتعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2026، إلى أن لوزير السياحة والآثار تمديد هذه المدة “في حالات خاصة ومبررة”.
ودخلت هذه التعليمات التي تقرأ مع (تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2015) حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة في 2 نيسان الحالي.
وكانت المادة 13 من التعليمات الأصلية تنص على أن مدة صلاحية التذكرة تكون (سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ الإصدار)، فيما أشارت التعليمات إلى أنه (لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لآخر).


